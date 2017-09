Il dramma di una politica che fischietta sull’apocalisse demografica

Antti Juhani Rinne è il nome quasi impronunciabile di un politico finlandese – un politico importante, ex ministro delle Finanze, successore del temibile Jyrki Katainen e attuale capo dell’Spd del suo paese – che tutti i politici italiani, di destra e di sinistra, dovrebbero avere il coraggio di invitare nei futuri dibattiti elettorali per fargli ripetere una frase che qualche giorno fa Rinne ha usato per rompere un muro particolare: quello del demograficamente corretto. Rinne ha detto quello che un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.