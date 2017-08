La Raggi "ruba" l'assessore al Bilancio di Livorno

Roma. Il Comune di Roma ingaggia come nuovo assessore al Bilancio Gianni Lemmetti, fino a oggi assessore a Livorno. E’ il quarto da quando Virginia Raggi è sindaca della Capitale. Ex cassiere del Seven Apples, discoteca di Marina di Pietrasanta, nel 2012 Lemmetti, noto per le sue t-shirt pittoresche e già indagato nel 2016 nell'inchiesta sull'azienda che gestisce i rifiuti a Livorno, si presentò così ai seguaci del forum a Cinque Stelle della Versilia: “Nato a Pietrasanta, residente per anni a Lido. Dopo un po' di tempo all'estero (Est Europa, Marocco, Lucca) e varie vicissitudini, sono tornato a Viareggio, in Darsena. Di lavori ne svolgo molti, da dottore commercialista, consulente di organizzazione aziendale, titolare di negozio etc. Le mie competenze, se ci sono, verranno fuori poco alla volta”.

Le competenze, evidentemente, sono state confermate, viste le pesanti deleghe – come quella al bilancio, finora nelle mani di Andrea Mazzillo – che gli saranno consegnate. “Grillo sceglie sempre il peggio: spedisce a Roma Lemmetti, assessore che ha alzato tasse per livornesi e moltiplicato rimborsi per la giunta”, dice il deputato Andrea Romano su Twitter.

Ma la vicenda assume contorni paradossali. L'attuale assessore capitolino al Bilancio, Andrea Mazzillo, commenta all'Adnkronos i rumors su una sua sostituzione. "Non ne so nulla. Nessuna comunicazione mi è stata recapitata". "La notizia è apparsa sui media senza che la sindaca, sebbene incontrata ieri per una lunga riunione informale su Atac, mi abbia comunicato nulla – sottolinea Mazzillo – Se corrispondesse al vero, si tratterebbe di un modo inaccettabile e assolutamente inusuale di procedere da parte della Raggi". E ancora: "Naturalmente, se così fosse, ne prenderei atto – conclude l''assessore – ma non credo sia così che si trattano le persone".