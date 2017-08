Il nuovo miracolo del Cav.? Mollare Salvini

Dice che quando andrà al governo toglierà la scorta a Roberto Saviano, ché gli sta antipatico. Quindi, soddisfatto della sparata, va a farsi un selfie in discoteca, al Papete, a Milano marittima, dove si sbronzano i ragazzotti del Giambellino, e lo pubblica su Facebook. Subito un’utente prosperosa gli scrive: “Già ti stimavo prima… Ora ti lovvo alla follia”. E la cosa deve ringalluzzirlo perché, vitellone padano in costume da bagno, il cocktail in mano e la panza di fuori, in...

