Con il tedesco nessuna maggioranza è possibile. Gli scenari post voto

L'accordo sulla legge elettorale tra M5s, Pd, Forza Italia e Lega Nord non supera la prova del Trentino. I deputati del M5s, come dimostra il tabellone di Montecitorio che si è acceso per un errore tecnico, hanno infatti votato a favore dell'emendamento proposto da Micaela Biancofiore di Forza Italia che riguardava l'applicazione della riforma anche nei collegi elettorali del Trentino Alto Adige e per il quale i relatori avevano espresso parere contrario. Un voto considerato un tradimento dal Partito democratico e che rischia di affossare l'intera riforma della legge elettorale. Un colpo di mano che fa arrabbiare tutti, ma forse non fa arrabbiare nessuno dato che l'ultimo sondaggio realizzato da EMG Acqua per La7 delineava uno scenario post voto nel quale nessuna coalizione di governo avrebbe avuto la possibilità di governare.