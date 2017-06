Alfano divorzia da Renzi. E i suoi accusano: “Da febbraio ci chiede di far cadere Gentiloni”

A voler essere cattivi si potrebbe pensare che è solo una grande operazione elettorale. Con Angelino Alfano che si libera dal “fardello” di aver sostenuto un governo insieme al Pd di Matteo Renzi, ristabilisce le distanze dal centrosinistra, e avvia la costruzione di un'area moderata di centro che possa risultare decisiva per costruire una maggioranza dopo le prossime elezioni. Magari rubando un po' di voti a Forza Italia e salvando il segretario Pd dall'impasse di dover fare un governo col “l'odiato” Cavaliere.

O magari è solo l'epilogo, inevitabile, di un rapporto da sempre difficile. Anche perché i numeri, almeno sulla carta, non sembrano fornire altra soluzione ad una grande coalizione Pd-Forza Italia. E posto che difficilmente Silvio Berlusconi accetterà che della partita faccia parte anche il suo ex delfino, ecco che Matteo Renzi ha deciso di giocare d'anticipo provando ad “eliminarlo”.

Quello che succederà lo sapremo solo in autunno (o nel 2018 se l'ipotesi di elezioni anticipate dovesse saltare). Nel frattempo Alfano e Renzi continuano a litigare come se niente fosse. Con il leader di Alleanza Popolare che, dopo il botta e risposta di ieri, è tornato all'attacco. “Appoggiamo ancora il governo insieme al Pd? - ha spiegato in un conferenza stampa al termine della direzione del partito - Noi siamo stati leali e, anche se siamo stati malripagati, sì, torneremo a essere leali all'Italia. Anche se non abbiamo ottenuto dal partito con cui abbiamo lavorato (il Pd ndr) la stessa lealtà. Continuiamo a sostenere il governo Gentiloni, non faremo ostruzionismo sulla legge elettorale, e accettiamo la sfida alla soglia del 5% della legge elettorale. Però consideriamo conclusa la nostra collaborazione col Pd”.

Prima della riunione Sergio Pizzolante, componente della segreteria nazionale di Alternativa popolare, aveva accusato Renzi di aver fatto pressioni sugli alfaniani affinché facessero cadere il governo Gentiloni già a febbraio. Un'accusa rinviata al mittente dai Democratici e che Alfano non conferma né smentisce. Piuttosto torna a chiedere a Renzi di “rispondere ad una semplice domanda: vuole fare cadere il governo Gentiloni o no? Attendiamo una risposta”.

Nell'attesa il capogruppo di Ap alla Camera Maurizio Lupi ha ricevuto l'incarico di “avviare un'iniziativa per aggregare una vasta area al centro, un grande soggetto moderato, liberale e popolare”.

L'affondo di Di Maio. Intanto le parole degli uomini di Ap scatenano la reazione del M5s con Luigi Di Maio che, sul blog di Beppe Grillo, scrive: “Scopriamo delle parole di un deputato del partito di Alfano che da diversi mesi Matteo Renzi chiede di far cadere il governo Gentiloni. Siamo davanti ad un rischio enorme per la democrazia, quel rischio si chiama Matteo Renzi. Questo è un governo basato sul ricatto, il ricatto di Renzi al suo successore a Palazzo Chigi, un ricatto inaccettabile che usa il Parlamento come il tabellone del risiko”.