In Direzione ostinata e sensata. Così Renzi sfida il partito del non voto

Roma. Il partito del non voto s’affaccia sulla trattativa elettorale, condizione principale per tornare alle urne in anticipo. Enrico Letta, Romano Prodi, Giorgio Napolitano, infine Andrea Orlando. Ieri si è rotta, alla prima Direzione nazionale del Pd dopo le primarie del 30 aprile, l’armonia che si era provvisoriamente instaurata nel partito di Matteo Renzi. Le minoranze che fanno capo al ministro della Giustizia e al presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, hanno deciso di non entrare nella segreteria “unitaria” (così, almeno,...

