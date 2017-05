In giro per il mondo, e in Italia in particolare, non è un momento facile per essere di sinistra e la cronaca politica, ormai da tempo, offre ogni giorno buone ragioni per sentirsi perfettamente a disagio e decisamente fuori dal mondo. Sul Foglio di ieri abbiamo ricordato che l’unica sinistra che sembra trovare una sua dimensione nella storia è quella sinistra che ha il coraggio di dialogare con la destra e che ha la forza di sottrarre alla destra alcuni...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.