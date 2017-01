La Consulta ha dichiarato illegittimo il ballottaggio previsto nell'Italicum. Ha invece dato il via libera al premio di maggioranza ritenendo non fondata la questione di legittimità sollevata su questo punto. A proposito delle pluricandidature, ossia sulla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio di elezione, "sopravvive" il "criterio residuale del sorteggio", previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 85 del dpr 361 del 1957 "non censurato nelle ordinanze di rimessione" davanti alla Corte costituzionale.

Il testo integrale della sentenza della Consulta

Arrivare al 2018 aveva un senso anche per scrivere una nuova legge. Una legge c’è. Un’altra non si farà. Ora meglio votare. — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) 25 gennaio 2017

I giudici, riunitisi ieri e oggi in camera di consiglio, si sono pronunciati sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate da cinque diversi Tribunali ordinari: Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova, sentenziando che "la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione", ritenedo "inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale".

Abbiamo più o meno la legge truffa del 1953, progresso. Nessuna altra legge sarà fatta alle Camere. Votiamo? La data, please #ladata — giuliano ferrara (@ferrarailgrasso) 25 gennaio 2017

Dopo la sentenza della Consulta, che depositerà le motivazioni entro un mese, molti sono stati i politici ad aver chiesto di andare al voto nel minor tempo possibile. "Non ci sono più scuse: parola agli italiani!!", ha twittato il segretario della Lega Matteo Salvini. "Ora che abbiamo anche una legge elettorale non ci sono più scuse: sabato 28 gennaio tutti in piazza a Roma per chiedere elezioni subito", gli ha fatto eco Giorgia Meloni. Allo stesso modo si sono espressi, tra gli altri, Danilo Toninelli del Movimento 5 stelle e Ettore Rosato del Pd, specificando che "noi rilanciamo con forza la possibilità di convergere sul Mattarellum. Non è una questione di tempo, serve una disponibilità politica vera. Noi restiamo sul Mattarellum, altrimenti c'è il 'Consultellum'".