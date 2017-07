Grazie ai reportage di Lucia Goracci la liberazione di Mosul è arrivata anche in Italia

La liberazione di Mosul dalla banda di tagliagole dell’Isis e dall’impostura del Califfato è, nonostante il troppo tempo trascorso e il costo ancora feroce, e qualunque disastro riservi il futuro, un avvenimento memorabile. Voglio ripetere che alla televisione italiana lo si è potuto seguire adeguatamente soprattutto grazie ai reportage di Lucia Goracci per la Rai. Occorre avere dei mezzi per fare bene un lavoro simile. E occorre qualcuno, o, sempre più spesso, qualcuna, che lo sappia fare bene: con intelligenza, cuore e coraggio. Nel suo caso, per una rara volta rispetto all’informazione italiana, è successo.