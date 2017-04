Ieri, a San Bernardino, nel sud della California, un uomo con una bandana nera in testa è entrato in una classe della North Park Elementary School e ha sparato, uccidendo la moglie maestra e un bambino di 8 anni, prima di togliersi la vita. Il piccolo Jonathan Martinez è morto in ospedale, mentre un altro bimbo di 9 anni è ricoverato “in condizioni stabili”. La polizia ha spiegato che l'assassino è il 53enne Cedric Anderson: alle 10.30 locali, le 19.30 in Italia, è entrato nella scuola senza dire nulla per uccidere la moglie Karen Smith, 53 anni. Per il capo della polizia Jarrod Burguan si è trattato di un “omicidio-suicidio”.

Victim in school shooting identified as Karen Smith, age 53, estranged wife of suspect. pic.twitter.com/IaC7RCtVhl — San Bernardino PD (@SanBernardinoPD) 10 aprile 2017

Suspect in shooting identified as Cedric Anderson, age 53, resident of Riverside, CA. pic.twitter.com/H9YYQZvZud — San Bernardino PD (@SanBernardinoPD) 10 aprile 2017





I due, si è appreso dopo, sono stati sposati per pochi mesi e circa un mese e mezzo fa si erano separati, ma non c'era nessun riscontro investigativo che potesse far presagire un epilogo del genere. I bambini sono stati colpiti accidentalmente da Anderson perché in quel momento si trovavano vicino alla loro maestra.





La matrice terroristica era stata esclusa dalla polizia già poche ore dopo i fatti. Subito dopo il delitto, però, inevitabilmente a San Bernardino si era diffusa la paura ripensando alla strage del 2 dicembre 2015, quando furono uccise 14 persone oltre ai due attentatori Syed Farook e Tashfeen Malik, marito e moglie radicalizzati e “ispirati” dall'Isis.