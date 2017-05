Vittoria di Macron, Grillo attacca gli "schiavi" dell'euro. Letta: "È la fine dei partiti!"

Usa, l'ex procuratore generale Yates testimonia al Senato

- In primo piano sulla stampa Usa l'attesa audizione dell'ex procuratore generale Usa facente funzioni, Sally Yates, licenziata dall'amministrazione presidenziale Trump per aver esortato il dipartimento di Giustizia a non applicare i decreti della Casa Bianca in materia di immigrazione, nonostante questi ultimi avessero ricevuto parere di legalità favorevole dallo stesso dipartimento. Come anticipato nei giorni scorsi, Yates ha affermato di fronte alla commissione Giustizia del Senato di aver avvertito in due occasioni l'amministrazione Trump in merito alle conversazioni telefoniche tra l'ex consigliere della sicurezza nazionale Michael Flynn e l'ambasciatore russo a Washington. Proprio queste conversazioni, e in particolare il fatto che avessero toccato il tema delle sanzioni Usa alla Russia - circostanza inizialmente negata da Flynn - avevano poi portato la Casa Bianca ad allontanare il generale. Nel corso dell'audizione, Yates ha riferito di aver messo in guardia l'amministrazione riguardo le conversazioni di Flynn con l'ambasciatore russo perché il consigliere aveva mentito pubblicamente a tal proposito, e ciò lo esponeva a "potenziali ricatti" da parte della Russia. Non è chiaro, invece, se la Casa Bianca abbia davvero ignorato gli avvertimenti di Yates, come sostenuto nei giorni scorsi dalla stampa Usa: Yates ha infatti ammesso che il legale della Casa Bianca, Don McGahn, la ricontattò per approfondire la questione, e le chiese espressamente se a suo parere Flynn dovesse essere allontanato. E' vero che nei giorni immediatamente successivi agli "avvertimenti" di Yates la linea ufficiale dell'amministrazione Usa a sostegno di Flynn non mutò: 18 giorni dopo, però, il presidente Usa chiese e ottenne le dimissioni del generale. Un'altra questione aperta riguarda il fatto stesso che Yates fosse a conoscenza dell'identità di Flynn, intercettato dall'Fbi durante le sue conversazioni con il diplomatico russo. La legge prevede che il nome di cittadini statunitensi intercettati "indirettamente" debba essere omesso nei tabulati. Come emerso nei mesi scorsi, però, tutti i nomi di collaboratori e figure vicine a Trump intercettate "indirettamente" dall'intelligence Usa sono stati messi in chiaro, disseminati tra le agenzie di sicurezza e poi alla stampa durante le ultime settimane dell'amministrazione Obama. L'ex consigliere per la sicurezza nazionale di Obama, Susan Rice, ha ammesso di aver ordinato la messa in chiaro dei nominativi, ma ha affermato di aver utilizzato i nomi nel solo ambito delle sue "competenze ufficiali".