La santità quotidiana di Matteo Farina

Inizia il processo di beatificazione di Matteo Farina – 19 anni, cresciuto a Brindisi – morto dopo aver affrontato il calvario di un cancro al cervello. I suoi amici, i membri della sua famiglia e chi l’ha conosciuto lo raccontano come una persona sempre pronta ad abbracciare il prossimo, un entusiasta che non aveva altra qualità speciale che la semplice santità quotidiana. Andava a scuola, suonava, praticava lo sport e pregava, Matteo Farina. Si è santi nella vita quotidiana e non in chissà quali effetti speciali. È carne sudata quella che si porta in cielo, quella stessa che capita d’incontrare nel pianerottolo di casa. C’è solo da farci caso.