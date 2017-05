Anche sui sikh la Cassazione fa politica

Il dispositivo della sentenza della Cassazione che conferma la condanna (a una multa) per il sikh che portava un coltello di 18 centimetri in violazione delle disposizioni sul porto d’armi, è ineccepibile. Non si può accettare che per obbedire a una disposizione religiosa si possa disobbedire alle leggi in vigore nel paese in cui si è ospitati. Sulle motivazioni della sentenza, invece, si può discutere. La Cassazione ha scritto che “la società multietnica è una necessità, ma non può portare...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.