La Corea del nord rompe la tregua e lancia un missile

La Corea del nord ha rotto oggi una specie di “tregua” che durava da 74 giorni, lanciando un missile balistico. Lo ha confermato lo Stato maggiore sudcoreano. Poco dopo le sette di sera (le tre del mattino a Pyongyang) Seul ha annunciato di aver individuato un “missile non identificato”, lanciato presumibilmente dalla zona di Pyongsong”, un'area a nord di Pyongyang, forse da un lanciatore mobile. Anche da Washington è arrivata poco dopo la conferma di un lancio missilistico.

Si tratta del primo lancio nordcoreano dal 15 settembre scorso, quando un missile balistico sorvolò per la seconda volta il territorio giapponese. Gli analisti, in possesso ancora di pochi dati, sottolineano l'anomalia di un lancio missilistico in notturna.

Il missile, di cui non si conosce ancora la capacità, sarebbe caduto nel Mar del Giappone, all'interno della zona economica esclusiva del Giappone – per questo Tokyo non ha attivato il sistema d'allarme per i cittadini. Su Facebook, la pagina della Homeland security dell'isola di Guam ha scritto che “non esiste una imminente minaccia” nei confronti del territorio americano.

Ieri i giornali asiatici si erano concentrati su una notizia diffusa dall'agenzia Kyodo news. Il Giappone aveva rilevato infatti dei segnali radio compatibili con un prossimo test missilistico, e i dati erano stati confermati dall'intelligence americana e sudcoreana. Si aspettavano, quindi, un lancio missilistico “entro i prossimi giorni”. E' anche per questo che neanche un'ora dopo la notizia del lancio del missile, la Corea del sud ha dato il via a un'esercitazione di strike di precisione come show di forza e capacità militari contro Pyongyang.