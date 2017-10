Xi annuncia l'inizio di una "nuova èra", e c'è da preoccuparsi

Roma. Il presidente cinese, Xi Jinping, all’apertura del Congresso del Partito comunista ha annunciato in un discorso durato tre ore e mezza l’avvento della Cina come prossima superpotenza mondiale. Non l’ha detto esplicitamente, ma nel discorso di apertura del 19esimo Congresso del Partito comunista, uno dei più importanti della sua carriera e certamente il discorso-guida dei prossimi cinque anni di vita politica ed economica in Cina, il presidente ha disegnato forse la visione più ambiziosa per la Cina comunista e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.