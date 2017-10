L'ultimatum di Rajoy a Puigdemont: “Confermi se ha dichiarato l'indipendenza”

Il primo ministro spagnolo, Mariano Rajoy, ha messo in moto il meccanismo di attivazione dell’articolo 155 della Costituzione spagnola per rispondere alla sfida dell’indipendentismo catalano. Parlando dalla Moncloa davanti ai giornalisti, Rajoy ha chiesto al presidente della Generalitat Carles Puidgemont di “chiarire se ha dichiarato o meno l’indipendenza”. La richiesta ufficiale è a tutti gli effetti il primo passo del meccanismo costituzionale che porta all’applicazione del 155, secondo il quale il governo deve inviare un “requerimiento” al presidente della Comunità autonoma prima di procedere ad attivare “tutte le misure necessarie” per ristabilire l’ordine costituzionale.

.@marianorajoy chiede "ufficialmente" al governo catalano di chiarire se ha dichiarato l'indipendenza #11Oct — Eugenio Cau (@eugenio_cau) 11 ottobre 2017

Secondo fonti del giornale Abc, il governo considera che un “tempo sensato” per attendere una risposta di Puigdemont sia “al massimo 48 ore”. Se confermato, questo significa che la Generalitat ha tre giorni per evitare la sospensione dell’autonomia regionale della Catalogna.

La richiesta a Puigdemont può essere il primo passo del 155, che prevede il "requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma" #11Oct — Eugenio Cau (@eugenio_cau) 11 ottobre 2017

Secondo @abc_es, #Puigdemont ha 48 ore di tempo per rispondere, poi si va di 155 #11Oct — Eugenio Cau (@eugenio_cau) 11 ottobre 2017

Un ripasso di quel (poco) che dice il testo dell'articolo 155 della Costituzione spagnola #11Oct pic.twitter.com/kEbLU9wOwp — Eugenio Cau (@eugenio_cau) 11 ottobre 2017

Con l’annuncio di oggi, Rajoy fa un passo importante verso l’applicazione della linea dura, ma al tempo stesso rilancia la palla in campo catalano. Ieri, prima dichiarando e poi sospendendo l’indipendenza, pur ribadendo l'intenzione di procedere sulla via della secessione Puigdemont aveva congelato il processo in attesa di avviare un dialogo con Madrid che possa portare a un accordo condiviso.

La proposta catalana di cercare dialogo e mediazione era evidentemente un tentativo di prendere tempo magari sperando che il governo spagnolo faccia un passo falso e aiuti Barcellona ad uscire dal vicolo cieco in cui sembra essersi infilata. Ma Rajoy, almeno per ora, ha deciso di non cadere nella trappola. E’ compito di Puigdemont, ha detto il premier, “porre fine allo stato di incertezza” e “rientrare nell’ambito democratico e costituzionale”, come a dire: a te la mossa.