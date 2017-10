Qualcuno separi Erdogan e Trump

"Birds of a feather flock together", gli uccelli dello stesso piumaggio volano assieme, recita un detto secondo cui chi si assomiglia si piglia. Solo due settimane fa, Trump aveva coperto di lodi Erdogan: “Sta diventando un mio amico”. Ma se i due pavoni sembravano in sintonia, fra sorrisi e strette di mano, adesso le relazioni tra Washington e Ankara stanno precipitando. Nel fine settimana gli americani hanno sospeso la concessione di visti ai turchi. L’ambasciata turca ha risposto con un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.