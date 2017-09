La mappa del voto in Germania

Le urne in Germania hanno confermato alla cancelleria del Bundestag Angela Merkel. La CDU è riuscita infatti a confermarsi il primo partito tedesco con il 33 per cento dei voti, perdendo però oltre otto punti rispetto alle elezioni di quattro anni fa. Calano anche i socialisti che scendono al 20,5 per cento delle preferenze (meno 5,2 punti rispetto al 2013), mentre crescono i liberali del FDP di Christian Lindner (passati da meno del 5 per cento dei voti al 10,7), la Linke (dall'8,6 per cento al 9,2), e i Verdi (dall'8,4 al 8,9). L'Afd diventa il terzo partito con il 12,6 per cento.