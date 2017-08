Perché l'Italia non è al riparo

Puntuale dopo ogni attentato in Europa si sente dire che “in Italia non ci sono attacchi perché c’è un accordo fra i servizi segreti e i terroristi che possono usare il nostro territorio per passare ma senza fare attentati”. C’è un’altra versione meno saporita e meno intrigante che dice: “I terroristi non fanno attentati da noi perché l’Italia gli serve come punto di transito”.

Vediamo:

• A marzo quattro bosniaci sono stati arrestati perché preparavano un attentato a Venezia. A dicembre 2016 un italo marocchino è stato arrestato perché preparava un attentato a Sesto San Giovanni. Ad aprile 2016 quattro marocchini sono stati arrestati perché avevano ricevuto la richiesta di fare un attentato a Roma. Sono soltanto esempi recenti, già soltanto questi bastano a screditare la teoria dell'Italia come territorio da non toccare.

• In Francia ci sono circa 250 individui tornati dalla guerra in Siria e in Iraq e c’è una lista di soggetti pericolosi che conta quindicimila persone. In Italia i volontari tornati da Iraq e Siria sono 6. Se si considera che per sorvegliare una persona ci vogliono 20 agenti che si alternano e fanno turni a squadre, è facile capire che per ora i francesi – ma lo stesso vale per inglesi e belgi – hanno un problema più grande degli italiani.

• Questa generazione di terroristi funziona in modo diverso da quelle precedenti. Spesso non c’è un capo che impartisce ordini, ci sono individui sparsi che diventano fanatici e vanno a colpire. Se non c’è un centro di comando unico, come ci fa a essere una deliberazione di non colpire in Italia?

• La propaganda dello Stato islamico continua a indicare l’Italia come bersaglio da attaccare. Hanno minacciato Mattarella e Gentiloni nei video, hanno messo San Pietro sulla copertina della loro rivista, in un filmato prima hanno sgozzato venti ostaggi sulla spiaggia di Sirte e poi il capo del massacro ha puntato il coltello insanguinato in direzione dell'Italia e ha detto che l’obiettivo è Roma. E sono soltanto tre casi, si potrebbe fare un elenco lunghissimo. La propaganda dello Stato islamico è roba solida, se dice che Roma è tra i bersagli da colpire vuol dire che davvero è tra i bersagli da colpire.

• Ci sono altri paesi dove i terroristi transitano, eppure sono attaccati. Per loro non vale il patto di non belligeranza? Per esempio passano spesso dalla Turchia e hanno colpito quel paese con attentati gravissimi. E ci sono altri paesi che non sono colpiti. L’Austria per esempio, che ha una robusta comunità di ceceni musulmani.

• Lo Stato islamico è un gruppo opportunista. Colpisce dove riesce a colpire, l'importante è proiettare un'immagine di potenza, entusiasmare i supporter e far passare l'immagine di un'Europa vulnerabile. Non ci sono posti al riparo da quest'idea.

Si potrebbe andare avanti.