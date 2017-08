"Isis out, Iran in"

Roma. Martedì la televisione israeliana Canale 2 ha detto che l’Iran sta costruendo una fabbrica per produrre missili a lungo raggio in Siria e ha mostrato alcune foto satellitari del cantiere. Alcuni siti legati all’opposizione siriana indicano un nome suggestivo per il sito, wadi al jannaham, la Valle dell’inferno. Le immagini satellitari sono compatibili con una fabbrica di missili a lungo raggio iraniana già attiva vicino a Teheran e fanno temere un nuovo capitolo della iranizzazione della Siria ma per...

