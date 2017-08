I muscoli di Putin contro la Nato

La Russia si sta preparando a inviare fino a 100 mila soldati in Bielorussia, sul mar Baltico e nell’enclave di Kaliningrad all’interno di una operazione militare che si chiama “Zapad”, occidente, e che vuole idealmente ricostituire sotto un unico comando una celebre unità sovietica, il Primo corpo carri. L’obiettivo è presidiare il confine con l’occidente appunto, la frontiera est della Nato, e non fa parte della rappresaglia russa dopo le sanzioni americane (che di certo non hanno aiutato). Il presidente...

