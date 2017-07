Identifichiamoli a casa loro. Macron ha un progetto per i migranti in Libia

Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che “la Francia creerà da quest’estate degli hotspot in Libia”, dei centri per l'esame delle domande di asilo dei migranti. L’inquilino dell’Eliseo ha parlato a margine di una visita a Orleans, dove ha incontrato famiglie di rifugiati nel centro provvisorio di accoglienza.

L'idea è quella di istituire centri in Libia “in modo da evitare che la gente si prenda dei rischi folli, quando non tutti hanno le caratteristiche per ottenere l'asilo". Gli hotspot, ha aggiunto il presidente, saranno allestiti "in tempi brevissimi. Conto di farlo già da quest’estate, con o senza l’aiuto dell’Europa. Andremo noi a prendere” chi ha diritto alla protezione internazionale, ha spiegato Macron, che sostiene l’obiettivo sia quello di “trattare le domande sul luogo di partenza dei migranti invece di lasciare che attraversino il Mediterraneo a rischio della vita”. Macron ha poi proseguito: “Voglio inviare missioni dell'Ofpra (l'ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi) negli hotspot italiani e sono pronto a inviarli in Libia”, evocando anche la possibilità di crearne in Niger.

Le reazioni all'annuncio di Macron

Nell’ultima settimana l'Italia ha lanciato una richiesta di aiuto ai suoi vicini europei e per la prima volta ha minacciato di chiudere i porti alle navi straniere che accompagnano migranti, per farli sbarcare in altri porti europei. La creazione di hotspot in paesi instabili come la Libia divide l'Unione europea. Ma a febbraio, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha annunciato che è giunto “il momento di chiudere la rotta dalla Libia verso l'Italia”. I Ventotto attualmente cercano di rafforzare il pattugliamento delle acque della Libia, formando e finanziando la guardia costiera libica. I centri su territorio africano sarebbero dovuti essere attivati in un secondo momento, ma l’iniziativa di Macron potrebbe accelerare i tempi e dettare una nuova agenda europea sulla questione. Tuttavia, "noi abbiamo la nostra agenda, che ci impegna sul piano dell'accoglienza, sulla discussione con le ong di una serie di regole, sul favorire la riconciliazione delle forze”, ha risposto Gentiloni, che si riferisce alle attività gestite in Libia dall'Oim e dall'Unhcr. L’Oim ad aprile ha avviato un Piano d’azione triennale da 180 milioni di dollari dedicato alla Libia con due obiettivi principali: "fornire assistenza umanitaria di base e protezione agli sfollati e ai migranti in Libia" e "aiutare le comunità libiche nel processo di stabilizzazione e rafforzare le capacità di gestione del fenomeno migratorio".

“Se poi c'è l'impegno di tutti i paesi Ue", ha chiarito Gentiloni "tutte le iniziative sono benvenute ma deve essere chiaro che i passi sono questi, le misure sono queste ed i problemi di stabilizzazione non si risolvono in modo diverso".

"La sfida contro l'immigrazione illegale si risolve con scelte europee. L'Europa deve parlare con una voce sola”, ha aggiunto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. “Iniziative unilaterali possono essere anche iniziative di buona volontà ma non sono utili alla soluzione del problema. Anche la Libia ha bisogno di un unico interlocutore. Dobbiamo parlare con una voce sola, la voce dell'Europa e non quella dei singoli paesi”.

La riunione di Parigi e l’incontro a Palazzo Chigi

Macron ha ricordato oggi che "in Libia nei campi, in capannoni, in condizioni neanche minime di umanità, ci sono tra le 800 mila e il milione di persone". E ha ripetuto la necessità di "stabilizzare la Libia". Macron ha fatto della risoluzione del dossier libico una delle sue priorità. Il paese è al centro del traffico di immigrati clandestini, sin dalla caduta del regime di Muammar Gheddafi nell'agosto 2011. Lunedì il presidente francese ha patrocinato l’incontro a Parigi tra i leader delle due principali fazioni nella guerra civile in Libia: il primo ministro Fayez al Serraj e il generale Khalifa Haftar, capo dell’esercito nazionale. La riunione ha stabilito un cessate il fuoco e l'organizzazione di elezioni. Ma già i due leader libici sono tornati a litigare a mezzo stampa. Haftar in una intervista a France 24 ha accusato infatti al Serraj di non "avere alcuna autorità a Tripoli" e di essere un "cialtrone".

Ieri a Roma il premier libico ha avanzato ufficialmente al presidente del Consiglio italiano, Paolo Gentiloni, la richiesta di avere navi italiane in acque libiche per contrastare gli scafisti. Una richiesta che "è attualmente all'esame del nostro ministero della Difesa”, ha spiegato Gentiloni e che se sarà accolta "come credo necessario, può rappresentare un punto di novità molto rilevante per il contrasto al traffico di esseri umani”.

Gli hotspot e la crisi migratoria



Di hotspot ne sono già stati creati diversi in Grecia e in Italia, nel tentativo di incanalare le centinaia di migliaia di migranti sbarcati sulle coste europee al culmine della crisi migratoria del 2015, ma sarebbe la prima volta che ne vengono aperti in Libia. Con la chiusura della rotta dei Balcani, dopo un accordo con la Turchia, il Mediterraneo centrale è diventata la principale via di accesso per i migranti dell’Africa sub-sahariana che tentano di raggiungere le coste europee. Più di 100.000 persone hanno intrapreso il rischioso viaggio via mare dal gennaio 2017, secondo le dichiarazioni dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.