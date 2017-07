Dall'Unesco al Jihad, assalto a Gerusalemme. Uccisi due poliziotti

Roma. Le due risoluzioni dell’Unesco sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme (ne parleremo lunedì in un numero speciale sul Foglio) non citavano il fatto che la Moschea di al Aqsa aveva già ispirato molti attentati che hanno già fatto migliaia di vittime in Israele. Con l’attentato di venerdì mattina sul luogo santo dell’islam e dell’ebraismo, il terrorismo palestinese compie un ulteriore salto di qualità: l’uso della Spianata per uccidere ufficiali della polizia israeliana. Si tratta di due drusi, fra cui Kamil...

