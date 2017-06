Trump e le "Very fake news"

New York. La parabola che ha portato la Cnn dall’errore all’ammenda contiene, in formula condensata, tutti gli elementi del circo mediatico-politico nell’epoca di Donald Trump. Ci sono le fake news e le agende politiche velate, la pressione bestiale degli ascolti e le tentazioni dell’attivismo, il culto pericoloso della fonte anonima che conferma i pregiudizi e il rischio, sempre in agguato, di macchiarsi delle colpe che si attribuiscono agli avversari. C’è anche la pratica sana di ammettere l’errore e prendere provvedimenti...

