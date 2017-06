Milano. Cibo, medicine, carburante, ma anche soldi per pagare i salari delle truppe e le munizioni direttamente ai ribelli siriani oltre il confine. Per anni, Israele avrebbe rifornito in segreto gruppi armati che combattono contro il regime siriano di Bashar el Assad e che agiscono lungo quella linea di frontiera delle colline del Golan tra Israele e la Siria. Lo rivela il Wall Street Journal, che riporta le interviste ad alcuni combattenti e comandanti di forze ribelli siriane. ...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.