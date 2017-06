La Russia dice che il califfo Baghdadi potrebbe essere stato ucciso

Il ministero della Difesa di Mosca ha avviato un'indagine per appurare se il califfo Abu Bakr al Baghdadi sia stato ucciso durante uno dei bombardamenti russi in Siria. Il raid cui va riferimento Mosca sarebbe stato lanciato il 28 maggio scorso, nei pressi di Raqqa, quella che fino a poco tempo fa era la capitale de facto dello Stato islamico ma che nelle ultime settimane è sotto l'assedio dei ribelli siriani sostenuti dagli Stati Uniti.

La notizia è stata diffusa dall'agenzia di stampa russa filogovernativa Sputnik. Nel comunicato si spiega che il califfo sarebbe stato colpito mentre partecipava a una riunione con altri vertici militari: in tutto nell'operazione sarebbero stati uccisi anche altri 30 comandanti e 300 soldati del Califfato. Il colonnello americano John Dorrian, portavoce della missione internazionale contro lo Stato islamico, non ha confermato l'uccisione di Baghdadi. E lo stesso ministro degli Esteri russo, Sergei lavrov, ha chiarito che "non ci sono conferme al 100 per cento" della morte del capo dell'Isis.

Non è la prima volta che viene dato l'annuncio della morte di Baghdadi in questi anni. Il luogo in cui si rifugia è sconosciuto e le ultime informazioni lo davano nascosto a Mosul, in Iraq, prima però che iniziasse la controffensiva dell'esercito iracheno. Da allora il territorio sotto il controllo del Califfato si è ridotto considerevolmente e molti membri dei suoi vertici militari e decisionali sono stati neutralizzati dalla coalizione internazionale. Lo scorso marzo, il segretario di stato americano Rex Tillerson aveva detto che "quasi tutti" i leader vicini al califfo sono stati uccisi e che "è solo questione di tempo prima che Baghdadi vada incontro al suo destino".