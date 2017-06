L'ultimo affronto di Erdogan

Missione fallita per Sigmar Gabriel. Il ministro degli Esteri tedesco non ha ottenuto dal suo collega turco Mevlut Cavusoglu il permesso per i deputati tedeschi di visitare la base aerea di Incirlik – da dove Berlino contribuisce con sei Tornado e 250 uomini alla coalizione internazionale contro lo Stato islamico. La Costituzione tedesca assegna il controllo delle Forze armate direttamente al Bundestag: per il governo è dunque inconcepibile che i deputati non possano visitare la base aerea simbolo della guerra...

