E' morto Noriega, l'ex dittatore di Panama

Il generale Manuel Antonio Noriega, ex leader di Panama, è morto a 83 anni. L'annuncio è arrivato dal segretario di stato per la Comunicazione, Manuel Dominguez. Pochi giorni fa era stato sottoposto a un intervento chirurgico per un'emorragia celebrale. In carcere dal 1990, a gennaio era stato rilasciato per i suoi problemi di salute.

Dopo essere stato uno degli alleati principali degli Stati Uniti nella loro lotta al comunismo nell'America latina. Ma il suo potere repressivo a Panama, i suoi affari con i trafficanti di droga e i rapporti poco chiari con le altre intelligence mondiali convinsero Washington a liberarsene.

Noriega era rimasto in carica come governatore militare per sei anni negli anni Ottanta. Ma quando gli osservatori americani decisero che il leader panamense aveva frodato alle elezioni del 1989, il presidente George HW Bush decise allora di invadere la penisola centroamericana, costringendo Noriega a cercare rifugio alla missione diplomatica del Vaticano a Panama City. Nel 1990 Noriega si arrese e fu giudicato colpevole di riciclaggio di denaro, traffico di droga e usura.