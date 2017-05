La svolta di Merkel conforta gli adepti dell'America First

New York. La virata della politica europea impostata da Angela Merkel davanti a un boccale di birra dopo il G7 a stretto contatto con Donald Trump è ventata d’aria fresca per i sostenitori più intransigenti del presidente americano, quelli che erano allarmati dagli indizi di una sostanziale continuità con la tradizione internazionalista dell’America. “I tempi in cui possiamo totalmente affidarci ad altri sono in una certa misura finiti, l’ho sperimentato negli ultimi giorni. Noi europei dobbiamo davvero prendere il destino...

