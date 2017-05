Roma. “Quello che abbiamo vissuto in Algeria durante gli anni Novanta lo vediamo oggi in Europa”, apre l’intervista al Foglio Boualem Sansal, il grande scrittore algerino autore di “2084”. E continua: “Le bombe, le uccisioni di civili, di giornalisti (Charlie Hebdo), di artisti (Theo van Gogh)”. Sansal si riferisce ovviamente al massacro di ventidue ragazzi nella sala da concerti di Manchester da parte di un kamikaze dello Stato islamico. E pensa al suo paese, dove il terrorismo percorse per la...

