Arrestato a Mosca attivista italiano per i diritti gay

Yuri Guaiana, attivista per i diritti Lgbt ed ex segretario dell'associazione radicale Certi Diritti è stato arrestato a Mosca. A darne notizia, su Facebook, il leader dell'associazione Luca Coscioni Marco Cappato. Che ha anche spiegato che Guaiana è stato fermato “dopo essersi recato presso la Procura Generale di Mosca a consegnare centinaia di migliaia di firme raccolte contro il trattamento che subiscono le persone gay in Cecenia”.

“Siamo in contatto con la Farnesina, che sta seguendo la vicenda, e con gli avvocati sul posto - ha spiegato il segretario di Certi diritti, Leonardo -. Sappiamo che Yuri sta bene e conosciamo le coordinate della caserma dove è trattenuto”. Su Twitter il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, ha fatto sapere che il console italiano ha già incontrato Yuri.

Rainews24 è riuscita a mettersi in contatto con l'attivista che ha spiegato di essere ancora all'interno della caserma in attesa di essere rilasciato. “Con altre associazioni - ha raccontato - abbiamo raccolto oltre due milioni di firme per chiedere un'indagine accurata sulle condizioni delle persone omosessuali in Cecenia. Abbiamo parcheggiato la macchina vicino alla sede della procura generale, ma appena siamo scesi siamo stati fermati. Ora mi trovo in questa caserma insieme ad altri 4 attivisti russi che sono stati fermati con me. Non è mai successo che un numero maggiore di quello della popolazione cecena chiede che

si faccia un'inchiesta efficace e che si fermino subito arresti, torture e uccisioni di gay. I cittadini russi meritano di vivere in libertà e in uno stato di diritto”.