Di Maio vuole risolvere la crisi della Libia con Maduro

Il tentativo del Movimento 5 stelle di darsi un profilo di governo ha indotto Luigi di Maio a esibirsi, durante un viaggio americano, in affermazioni e giudizi di politica internazionale. Oltre alle solite chiacchiere pseudo pacifiste contro le missioni internazionali, si è lanciato in una proposta sulla crisi libica che lascia allibiti. Ha detto a un intervistatore della Stampa a Detroit che “i Paesi occidentali che hanno interessi petroliferi nel Paese non sono credibili per mettere insieme le tribù e le varie comunità locali. Noi proponiamo una conferenza di pace che coinvolga i sindaci e le tribù, mediata da Paesi senza interessi, tipo quelli sudamericani di Alba”. Alba è la alleanza bolivariana tra Cuba e il Venezuela, dove il presidente Nicolàs Maduro ha annunciato una riforma costituzionale che esautora il Parlamento. A parte che il Venezuela, membro dell’Opec, ha colossali interessi petroliferi, l’idea di affidare a un paio di dittatori comunisti la mediazione tra bande militari libiche è assolutamente insensata. Quello che però fa intendere è una legittimazione da parte dei 5 stelle del regime venezuelano, che, con la sua pretesa di far approvare la nuova costituzione da un’assemblea non elettiva ma scelta dal presidente somiglia un po’ alle tendenze grilline a sostituire la democrazia politica elettiva con consultazioni riservate alla cerchia scelta dal capo, e poi caso mai non dessero il responso desiderato, tranquillamente disattese e manipolate.

Tutti sanno che il problema libico, la tensione tra il presidente Fayez al-Serraj e il generale Khalifa Haftar (che, forse all’insaputa di Di Maio, si sono incontrati tre giorni fa a Abu Dhabi) nasce dalla pretesa di quest’ultimo di detenere il comando delle forze armate senza controllo politico. Dietro Haftar c’è l’Egitto, dietro Sarraj un fronte internazionale ampio ma indeciso. Le tribù, in questa situazione caotica, non obbediscono a nessuno e cercano di lucrare sulla tratta degli immigrati o sulle sovvenzioni delle compagnie petrolifere. In queste condizioni la “conferenza di pace” proposta dal vice presidente dalla Camera non ha il minimo senso.

L’improvvisazione estemporanea, che è già difficile che serva a qualcosa nella politica interna, è assolutamente deleteria sullo scenario internazionale, dove si ha a che fare con poteri reali, non con utenti di un blog. È utile che i 5 stelle facciano sapere che idee hanno sulle questioni più complesse, nella speranza che anche chi li apprezza per i loro sberleffi ai poteri tradizionali e alla democrazia parlamentare, si rendano conto di quanto insulsa e pericolosa sia la loro interpretazione delle complicate dinamiche del mondo contemporaneo.