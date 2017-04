In Egitto esplode una chiesa copta. Diversi i morti tra i fedeli

Stamattina in Egitto un'esplosione ha ucciso almeno 13 persone che si trovavano nella chiesa copta di San Giorgio, nella cittadina sul delta del Nilo di Tanta, a nord del Cairo. Le televisioni locali parlano anche di decine di feriti tra i fedeli riuniti per celebrare la domenica della palme.

Sebbene le cause dell'esplosione non siano ancora state appurate, l'ipotesi dell'attentato e tra quelle più plausibili: la minoranza cristiana dei copti è stata presa di mira più volte dagli estremisti islamici in questi anni. Gli attacchi sono aumentati con la rimozione dell'ex presidente dei Fratelli musulmani, Mohammed Morsi, in seguito al colpo di stato del 2013 da parte del generale, e attuale presidente, Abdel Fattah al Sisi, che ha poi dichiarato fuori legge la Fratellanza. Una mossa che ha radicalizzato le posizioni tra islamisti e cristiani, considerati dai sostenitori di Morsi tra i principali sostenitori del colpo di stato. Lo scorso 1° aprile un'altra bomba era esplosa davanti a un centro di addestramento della polizia. I feriti furono 16.

Se l'ipotesi dell'attentato fosse confermata, si tratterebbe del secondo attacco nei confronti dei copti nel giro di meno di quattro mesi, dopo quello di dicembre dello scorso anno, quando una bomba ha ucciso 25 fedeli nella cattedrale del Cairo. La polarizzazione religiosa nel paese rischia di crescere anche nei prossimi giorni, in vista del viaggio di Papa Francesco in Egitto previsto per il 28 e il 29 aprile prossimi.