Strasburgo. Antonio Tajani è sul punto di diventare il nuovo presidente del Parlamento Europeo, dopo che il liberale Guy Verhofstadt si è ritirato dalla corsa ed ha annunciato il sostegno del suo gruppo Alde per il candidato del Partito Popolare Europeo, in cambio di un accordo con i popolari per la seconda metà della legislatura. "I believe in Europe", ha detto l'ex portavoce di Forza Italia all'Europarlamento, che negli ultimi 23 anni tra Bruxelles e Strasburgo ha anche ricoperto l'incarico di vice-presidente della Commissione responsabile dell'Industria. “La libertà è la chiave dell'Ue, della nostra storia e del futuro”, ha spiegato Tajani nel discorso di presentazione della sua candidatura, preannunciando una rottura con i metodi e le politiche condotte dal presidente uscente dell'Europarlamento, Martin Schulz. Ma la grande rottura che si annuncia con l'accordo tra Ppe e Alde è la grande coalizione con i Socialisti&Democratici che ha governato l'Unione Europea negli ultimi due anni e mezzo e permesso alla Commissione di Jean-Claude Juncker di beneficiare di una solida maggioranza nell'Aula di Strasburgo. “Non ci sarà mai più una grande coalizione, un accordo privilegiato tra grandi gruppi”, ha detto Gianni Pittella, candidato dei Socialisti&Democratici, che dovrebbe uscire sconfitto nella sfida tutta italiana con Tajani.

L'accordo tra Ppe e Alde, negoziato in segreto nel fine settimana, riconosce che “l'Europa è in crisi” e “i nazionalisti e i populisti di tutte le tendenze cercano di distruggere l'Unione dall'interno e dall'esterno”. Verhofstadt e il presidente del Ppe, Manfred Weber, promettono “una coalizione pro-europea” per “resistere a questo tentativo” e “riformare l'Ue”. “La nostra partnership è basata sui contenuti e le riforme per l'Europa: è un patto per i risultati”, ha spiegato Weber. Ppe e Alde hanno chiesto “a tutte le altre forze pro-europee di unirsi all'iniziativa”. Il programma include una “riflessione sul futuro dell'Ue” con il possibile lancio di una Convenzione, un rafforzamento della governance della zona euro, la creazione di un “nuovo meccanismo dell'Ue sulla democrazia, lo stato di diritto e i diritti fondamentali, e un “rafforzamento delle capacità europee sulla sicurezza interna e esterna”.

Nell'accordo Ppe-Alde è incluso l'impegno a lavorare insieme sulla Brexit. Ma la nuova maggioranza all'Europarlamento, paradossalmente, potrebbe includere anche i Brexiters di Theresa May: il gruppo dei Conservatori e Riformisti (Ecr) al secondo turno di votazione dovrebbe dare il suo voto a Tajani. Il deputato europeo rumeno Sigfried Muresan, portavoce del Ppe, ha annunciato su Twitter che "d'ora in poi le richieste Alde e Ecr avranno la priorità sulle richieste dei socialisti”. Con l'accordo su Tajani è nata “una nuova coalizione”, ha detto Muresan. I Socialisti&Democratici temono di perdere influenza e alcuni incarichi interni all'Europarlamento, secondo quanto riferito al Foglio da fonti socialiste.

I paradossi nell'elezione di Tajani sono molti, a partire dall'ombra del Cav. che continua a inseguire la politica europea, nonostante il difficile rapporto dell'ultimo ventennio. E' grazie a Silvio Berlusconi, che nel 2002 apostrofò simpaticamente ma inopportunamente Schulz con un “kapò”, se il socialdemocratico tedesco ha lanciato la sua carriera europea. Schulz ora passerà il testimone a Tajani, considerato da molti come l'uomo di Berlusconi non solo all'Europarlamento ma anche dentro il Ppe. Il liberale belga Louis Michel, che nel 2001 da ministro degli Esteri del governo Verhofstadt assegnò uno “zero su dieci” a Berlusconi, ha votato per Tajani. Con l'accordo con i popolari, Verhofstadt spera recuperare credibilità dopo il fallito matrimonio tra l'Alde e il Movimento 5 Stelle appena una settimana fa. “Passare da Grillo a Tajani in così poco tempo è una grande ipocrisia”, dice al Foglio una fonte liberale. Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione e leader storico dei popolari europei, avrebbe preferito un terzo mandato di Schulz. Il successo di Tajani e la fine della grande coalizione tra Ppe e S&D rende la posizione di Juncker molto più fragile. L'elezione di un popolare sullo scranno dell'Europarlamento potrebbe anche mettere in discussione il presidente del Consiglio europeo, il polacco conservatore Donald Tusk.