Perché le persone si comportano come si comportano? E come compiono le loro scelte? Aver posto in modo esplicito queste domande, più ancora che aver contribuito a trovare delle risposte, è valso il premio Nobel per l’economia a Richard Thaler. Un riconoscimento senza dubbio meritato – visto che lo studioso della Chicago Booth School of Business è stato tra i primi e i più efficaci nel seminare un campo che rimane in larga parte inesplorato. Tuttavia, nel raccontare Thaler occorre...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.