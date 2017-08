Prima o poi doveva succedere. Con l’avvicinarsi delle elezioni tedesche era inevitabile che la politica monetaria di Mario Draghi diventasse argomento di dibattito. Non è un segreto che, come accade nel resto dell’Europa, il presidente della Banca centrale europea rappresenti una sorta di spartiacque tra europeisti e anti-europeisti. Fatto sta che schierarsi pro o contro Draghi può spostare equilibri elettorali. Così non appare strano che la Corte costituzionale tedesca, con sede a Karlsruhe, abbia deciso di chiedere alla Corte di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.