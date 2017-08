Lavoro, non pensioni

Roma. Perché le pensioni sono di nuovo al centro dell’agenda politica? “Siamo in campagna elettorale e il tema pensioni viene stiracchiato per ottenere voti”, risponde al Foglio Elsa Fornero, ex ministro del Lavoro nel governo Monti. La proposta trasversale, di Damiano e Sacconi, all’ordine del giorno è il blocco dell’adeguamento dell’età pensionabile all’aspettativa di vita. Un provvedimento che costerebbe decine di miliardi negli anni, ma gli unici allarmi per l’aumento della spesa sono arrivati dai tecnici, il presidente dell’Inps Tito...

