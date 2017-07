Il ritorno di Atene

Nell’anno in cui l’Europa doveva soccombere e dissolversi, non solo la crescita economica continentale è paragonabile a quella degli Stati Uniti e i partiti populisti sono stati minimizzati, ma la Grecia, un paese sull’“orlo del baratro” da oltre sette anni, è tornata ad avere le finanze in ordine. Così dice la Commissione europea, che nei giorni scorsi ha sollevato Atene dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. L’economia ellenica è al centro dell’attenzione delle autorità economiche europee e internazionali...

