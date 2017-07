Mondadori (ri)vive in digitale

La Mondadori pare lasciarsi alle spalle la crisi: nel primo semestre 2017 gli introiti pubblicitari aumentano del 15 per cento tra carta e web, “trainati dal digitale” come dice l’ad Ernesto Mauri. Un anno fa l’azienda pagò 45 milioni a Banzai, il maggior gruppo italiano di e-commerce, per siti (Giallo Zafferano, Studenti.it, Pianetadonna, Mypersonaltrainer) con 50 milioni di utenti unici, oltre a un accordo per l’utilizzo dei dati. La casa di Segrate ha fatto un’inversione a “U” rispetto alla vecchia...

