Senza concorrenza l'Italia è fottuta

Senza competizione, non c’è efficienza. Senza efficienza, non c’è risparmio. Senza risparmio, non c’è investimento. Senza investimento, non c’è futuro. E senza concorrenza, purtroppo, non c’è alcuna speranza di non ritrovarsi presto con un paese fottuto. Negli ultimi tempi, e purtroppo anche negli ultimi giorni, la politica italiana ha mostrato a più livelli un’incredibile e cronica incapacità di trovare gli strumenti giusti per schierarsi senza tentennamenti contro un partito unico, temibile e trasversale, che da anni impedisce al nostro paese...

