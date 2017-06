L’Eurozona non dorme, ha battuto la crisi e si avvia creare il Fondo monetario europeo. Direzione Macron

Roma. Mai come adesso, dopo la vittoria di Macron in Francia, il dibattito sul futuro dell’Europa è vivace. I progetti in campo di riforma delle istituzioni europee sono tanti e vanno dal sussidio comune di disoccupazione al completamento dell’Unione bancaria, dagli eurobond all’unione fiscale. Alla base ci sono le spinte verso maggiore integrazione in cambio di ulteriore cessione di sovranità e verso una minimizzazione dei rischi sistemici attraverso una maggiore responsabilizzazione e condivisione dei rischi. Questo processo, forse in pochi...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.