Ilva, un cattivo lavoro dell'idealismo

In un incontro interlocutorio al ministero dello Sviluppo economico i sindacati metalmeccanici hanno definito inaccettabili gli esuberi condizionati all’acquisto del gruppo Ilva, che conta 14 .200 lavoratori, proposti da ArcelorMittal (4.800) e Jsw (6.400), in gran parte a Taranto. Entrambi i contendenti promettono di aumentare l’organico con l’aumentare della produzione in futuro. L’intenzione dei sindacati è quella di contrattare al ribasso per contenere la sofferenza dei lavoratori e, si capisce, l’intenzione della politica è identica per evitare proteste. Tuttavia infliggere...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.