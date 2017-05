Il "libro bianco" della concorrenza

C’è qualcosa che il “sistema Italia” può imparare dalla lunga e a tratti surreale “guerra dei due Saloni”, intesi Tempo di Libri a Milano e il Salone del Libro di Torino (in rigoroso ordine di date)? Chiuse entrambe le manifestazioni editoriali, tutti hanno potuto con equità registrare che l’appuntamento torinese che festeggiava i trent’anni – quello “scippato” dalla presunta bulimia mercatista degli editori big (in realtà la faccenda è sempre stata più complessa: in primis, al Lingotto e attorno alla...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.