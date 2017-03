Se il Governo Gentiloni trasformasse il bonus 80 euro in un aumento della detrazione fiscale per lavoro dipendente fino a 26mila euro, sul piano sostanziale non cambierebbe quasi nulla per i 10 milioni di italiani che ne beneficiano, ma in compenso avremmo meno casi di conguagli a fine anno e quindi meno polemiche; circa 10 miliardi di entrate in meno iscritte a bilancio dello Stato e quindi una percezione finalmente chiara di una pressione fiscale scesa di oltre un punto di PIL dal 43,6% del 2013 al 42,4% del 2016; circa 10 miliardi di spesa corrente in meno e quindi una percezione finalmente chiara, in Italia e in Europa, dello straordinario sforzo compiuto in questi anni con una spesa corrente, al netto di interessi e prestazioni sociali, scesa in valori assoluti dai circa 370 miliardi del 2010 ai circa 355 miliardi del 2016.

È una operazione a costo zero che si limita a riallineare la forma alla sostanza di un intervento ottimo sull'IRPEF che, già dal 2015, non è un bonus, ma una misura strutturale. Non fare questo è puro masochismo politico e rende pure meno forte il Paese nel rivendicare in sede europea i propri successi.