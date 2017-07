“Risorghi!”. Chi oserà pronunciare un congiuntivo all'orazione funebre di Villaggio?

Chi sarà tanto sfrontato da calare un congiuntivo in un’orazione funebre per Paolo Villaggio? Vadi pure ragioniere, procedi adagio verso la luce, risorghi! La questione non era ignota allo stesso Villaggio fin dai primi racconti di Fantozzi. Ai funerali del professor Vignardelli Bava, prematuramente scomparso all’età di novantadue anni, prende la parola per l’eulogia il collega professor Bellotti-Bon: “Se noi ora fuuu… e qui si bloccò. Si era trovato di fronte alla tragica barriera di un congiuntivo”. Non sa bene...

