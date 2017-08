Ciro, undici anni, urlava al vigile del fuoco: “Sto morendo”. E lui gli rispondeva: “Non muori, siamo in troppi qui fuori, siamo qui per te, andiamo a mangiare la pizza insieme”. Ciro urlava e urlava, vivissimo, spaventato, sei metri là sotto con tutte le macerie addosso, incastrato nella rete del letto che l’ha salvato, e con cui ha salvato suo fratello Mattias, sette anni, trascinandolo con sé. La madre era in bagno, incinta di una quarta figlia, è uscita dalla...

