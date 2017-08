Una storia modella

Di sicuro c’è solo che l’hanno rapita. Su tutto il resto c’è confusione totale. O meglio ci sono alcuni elementi dati per certi e tantissimi altri che non tornano. La storia inizialmente è stata raccontata dagli inquirenti e dai protagonisti esattamente come la trama di un film di Luc Besson con Liam Neeson (“Io vi troverò”): una ragazza viene rapita e drogata da una organizzazione criminale internazionale per essere rivenduta come schiava del sesso agli sceicchi, ma per fortuna arriva...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.