Cosa si sa della nave della ong tedesca fermata dalla Guardia costiera

La nave Iuventa della ong tedesca Jugend Rettet, una delle organizzazioni che non hanno firmato il Codice di comportamento del Viminale, è stata bloccata in nottata al largo di Lampedusa dalla Guardia costiera italiana, che l'ha scortata fino al porto dell’isola.

Praticamente tutti i quotidiani italiani questa mattina riprendevano un lancio dell'Ansa che parlava di un ipotetico “giro di vite”, lasciando intendere che il controllo sulla nave sarebbe stata una reazione alla mancata firma del protocollo. In effetti ieri il Viminale, al termine della riunione con le ong sul Codice firmato solo da Migrant offshore aid station (Moas), Proactiva Open Arms e Save the children, aveva dichiarato che “l'aver rifiutato” di firmare pone le ong “fuori dal sistema organizzato per il salvataggio in mare, con tutte le conseguenze del caso concreto che potranno determinarsi a partire dalla sicurezza delle imbarcazioni stesse”.

Ma se dalla Capitaneria dicono di non potere aggiungere dettagli, la Guardia costiera per ora conferma le parole del tenente di vascello Paolo Monaco: il comandante della Guardia costiera di Lampedusa, che è salito a bordo della Iuventa e che ha sentito l'equipaggio, parla di “normali controlli che presto saranno definiti su documenti dell'equipaggio e della nave. Se tutto sarà in regola già nelle prossime ore potranno riprendere il mare”. Stando ai dati di tracciamento del vascello, l’imbarcazione della Jugend Rettet risulta ancora ancorata in porto a Lampedusa, dove, a quanto si apprende, la situazione appare tranquilla. Dalla Iuventa sono stati fatti scendere due siriani affidati all’ong proprio da unità militari italiane intervenute nell'area dei soccorsi.

Il quotidiano La Stampa, invece, scrive che i controlli sarebbero “legati a un’inchiesta della Procura di Trapani in collaborazione con lo Sco, il Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine della polizia. I magistrati trapanesi stanno indagando su presunte collaborazioni con gli scafisti nel traffico di essere umani. L’inchiesta della procura di Trapani segue quella del procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro”. Un’ipotesi che in tarda mattinata è stata ripresa anche da Repubblica, secondo cui il fermo sarebbe “un atto disposto dalla Procura di Trapani nell'ambito dell'inchiesta condotta nel più assoluto riserbo dai pm Ambrogio Cartosio e Andrea Tarondo che dalla fine del 2016 indagano su presunti rapporti tra i componenti dell'equipaggio di una nave umanitaria e alcuni presunti scafisti”.

Jugend Rettet smentisce: "La nave Iuventa non è stata sequestrata e il nostro equipaggio non è stato arrestato. Quello che è successo è una procedura standard. Attendiamo maggiori informazioni", scrive su Twitter la ong tedesca.

The IUVENTA was not confiscated. Our Crew is not arrested. What happened is a standard procedure. We wait for more Infos. — Jugend Rettet e.V. (@jugendrettet) 2 agosto 2017

E aggiunge: "Come è accaduto in precedenti fermi a Lampedusa e come parte della procedura standard, il nostro equipaggio viene intervistato dai funzionari".

As it has happened in earlier stops at Lampedusa and as part of the standard procedure, our Crew is being interviewed by the officials. — Jugend Rettet e.V. (@jugendrettet) 2 agosto 2017

Jugend Rettet ("Gioventù che salva"), è una associazione fondata a Berlino da un gruppo di giovani tedeschi, subito dopo l'esame di maturità. Grazie a una campagna di crowdfounding, a giugno del 2016 i fondatori ragazzi sono riusciti ad acquistare un peschereccio olandese usato per convertirlo in un'imbarcazione di salvataggio, ribattezzandola Iuventa, per poi salpare dal porto tedesco di Emden con destinazione Malta. Un documentario italiano di Michele Cinque ne racconta la storia.

In ogni caso, la situazione dopo la diatriba sulla firma del codice non è affatto chiara: ieri la stessa Guardia costiera ha soccorso in quattro diverse operazioni circa 500 persone al largo della Libia, servendosi anche dell'aiuto di Msf, che è una delle ong che ha rifiutato di sottoscrivere le nuove regole. Nel frattempo sul punto è arrivato l'avvertimento da Bruxelles: la Commissione Ue, per bocca del portavoce per Migrazione e Affari interni Natasha Bertaud, ha messo in chiaro che di fatto chi non firmerà il documento non si vedrà riconoscere la garanzia di attraccare nei porti italiani. E, in mezzo alle polemiche, arriva un dato abbastanza inaspettato. Per la prima volta dall'inizio dei flussi migratori il Viminale rileva il segno meno per gli arrivi via mare: 95.215 arrivi quest'anno rispetto ai 97.892 del 2016 (dal primo gennaio al 2 agosto). È quindi calata del 2,73 per cento nel 2017 la percentuale dei migranti sbarcati dal primo gennaio ad oggi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.