Il ddl concorrenza e l'attentato ad Herat. Le notizie del giorno, in breve

In Italia

Le Ong che non hanno firmato il codice non avranno garanzie per l’accesso ai porti italiani. Lo ha dettto la portavoce della Commissione europea Natasha Bertaud: “Le Ong che non firmano non beneficeranno delle assicurazioni offerte dalle autorità italiane, ma la legge internazionale continua ad applicarsi in tutte le circostanze”.

“Non ci saranno lesioni alla sovranità libica, Il nostro obiettivo è anzi quello di rafforzarla”, così il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, in relazione alla missione italiana in acque libiche.

Niente intesa tra Fincantieri e Stx. Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan e il ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda, hanno incontrato il loro omologo francese, Bruno Le Maire, a Roma. Le due parti non sono riuscite a trovare un accordo e hanno fissato un nuovo incontro il 27 settembre.

Mercoledì 2 agosto il voto sul ddl concorrenza al Senato. Il testo, su cui il governo ha deciso di porre la fiducia, è stato già approvato alla Camera.

Alitalia ha pubblicato il bando per la presentazione di offerte vincolanti per la cessione unitaria dell’azienda o la cessione separata della parte aviation e handling. Le offerte potranno essere presentate fino al 2 ottobre.

Aumentano le vendite delle auto. A luglio sono state vendute il 5,93 per cento di auto in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,59 per cento. Differenziale Btp-Bund a 153 punti. L’euro chiude stabile a 1,18 sul dollaro.