Il bambino con due mamme e il taglio dei dipendenti Nike. Le notizie del giorno, in breve

DALL'ITALIA

Ius soli, la Lega scatena la bagarre al senato. Subito dopo l’inizio della discussione in Aula, dai banchi del Carroccio è iniziata la contestazione. Il ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, si è fatta male a un braccio cadendo su una ringhiera. In mattinata il M5s aveva annunciato la sua astensione dal voto. Fuori Palazzo Madama scontri tra Forza Nuova e CasaPound e forze di polizia.

Il Senato ha votato la fiducia alla manovrina con 144 sì, 104 no e un astenuto.

Musei, il Consiglio di stato ferma il Tar sui direttori stranieri. Accolta la richiesta del Mibact. Il 26 ottobre l’udienza per la legittimità delle nomine.

Più pensionati con la quattordicesima. A luglio l’Inps, seguendo le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017, la erogherà a 3,5 milioni di persone, con una crescita della spesa da 854 milioni a 1,72 miliardi di euro.

Ad aprile il debito delle Amministrazioni pubbliche è stato pari a 2.270,4 miliardi, in aumento di 10,1 miliardi rispetto a marzo. Lo ha fatto sapere la Banca d’Italia.

Nato con eterologa, avrà due mamme. La Cassazione ha permesso l’iscrizione all’anagrafe di Venezia di un bambino come figlio di due donne, cittadine italiane coniugate all’estero, una delle quali aveva partorito a Londra con fecondazione eterologa.

Borsa di Milano. FtseMib -0.54 per cento. Differenziale Btp-Bund a 169 punti. L’euro chiude in calo a 1.11 sul dollaro.

DAL MONDO

Il Qatar ha acquistato per 12 miliardi di dollari 36 jet f-15 dagli Stati Uniti, secondo quanto dichiarato da un ufficiale dell’emirato. L’accordo è stato firmato nonostante le polemiche con il presidente Trump e l’isolamento diplomatico ed economico che il Qatar sta subendo dai paesi confinanti.

Aumentano le vittime dell’incendio della Grenfell Tower a Londra: sono 17. Ancora dispersi i due italiani, le autorità: “Difficile trovare sopravvissuti”.

Attacco suicida a Kabul davanti a una moschea sciita. L’attentatore ha azionato la bomba in una cucina dopo una sparatoria con la polizia. Almeno tre morti e dieci feriti.

No a investimenti esteri nelle industrie strategiche europee. Lo ha chiesto il presidente francese Macron per “mitigare i rischi alla sicurezza nazionale”.

L’Ue toglie l’immunità a Marine Le Pen. Può quindi continuare il processo per diffamazione contro la leader del Front national.

Esplosione vicino a un asilo in Cina. Sette persone sono morte a Xuzhou, nella provincia dello Jiangsu. Sessantasei i feriti.

Nike taglierà il 2 per cento dei dipendenti in tutto il mondo “per servire più da vicino i consumatori in 12 città chiave”.